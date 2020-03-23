Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью и на фоне опасений глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса

Мировые цены на нефть сегодня утром показывают разнонаправленную динамику после падения на 9-11% на открытии торгов, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник нефтяные рынки открылись очередным падением из-за опасений вокруг глобального распространения коронавируса. Вирус, заразивший порядка 300 тысяч человек, оказал серьезное влияние на деловую, туристическую и повседневную жизнь. Спрос на сырье снижается, и многие нефтяные компании сокращают расходы.

Сырьевой рынок столкнулся с двойным шоком падения спроса, вызванного пандемией коронавируса и неожиданной ценовой войной, которая разразилась между Россией и Саудовской Аравией в начале этого месяца на фоне распада сделки ОПЕК+. Текущая сделка по сокращению добычи истекает 31 марта.

«Мы полагаем, что цены на нефть в ближайшем будущем будут продолжать падать в пределы 10 долларов в краткосрочной перспективе на фоне падения спроса… и отсутствия ограничения добычи после 1 апреля», - отметил Джозеф МакМонигл, старший аналитик по энергетической политике в «Hedgeye Potomac Research».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью и на фоне негативных сигналов с внешних рынков, связанных с опасениями глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 80,9960 рубля. По отношению к последней сделке 20 марта доллар вырос на 1,06 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 2,95 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 1,56 рубля и составил 86,9573 рубля. К официальному курсу евро, взлетел на 2,84 рубля.