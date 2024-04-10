Сегодня утром нефтяные цены стабильны, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Как пишет finmarket.ru, снижению цен на нефть во вторник способствовал рост оптимизма трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

«Ближний Восток остаётся пороховой бочкой, - отмечает управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес, слова которого приводит «Market Watch». - Хотя возможная эскалация конфликта часто обсуждается, это не соответствует ничьим интересам».

Внимание рынка сегодня направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17.30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, на 3,034 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,04 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 29,12 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил немного дешеветь, евро при этом дорожал; рубль пассивен на фоне отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,9867 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар потерял 1,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 11,36 копейки и составил 100,9286 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 24,04 копейки, евро - на 18,13 копейки.