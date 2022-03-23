Мировые цены на нефть в среду утром заметно растут после выхода данных Американского института нефти о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 марта снизились на 4,28 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось увеличение — на 0,025 миллиона.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать возможные риски временного дефицита нефти на рынке в связи с недавним обсуждением между странами Евросоюза ввода эмбарго на российское «чёрное золото».

Сегодня утром доллар США не изменился, евро немного подрос на Московской бирже, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран.

Рубль перешёл к небольшому снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск повышался на 35 копеек, до 103,9 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 114,6 рубля.

На старте торгов среды доллар снижался на 55 копеек, евро — на 50 копеек.