Цены на нефть стабильны в среду после подъёма накануне до максимумов с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей до конца 2023 года.

Как пишет finmarket.ru, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с). «Дальнейшие ограничения поставок будут поддерживать цены на нефть, - говорится в обзоре аналитиков «ANZ Group Holdings Ltd.». - Мы, вероятно, увидим существенное сокращение запасов нефти в результате этих ограничений».

По данным Московской биржи, доллар США немного подрастал на старте торгов в среду, рубль был стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,9975 рубля (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 45,92 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов рост доллара усилился, евро тоже дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 98,2152 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 31,02 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 49,78 копейки и составил 105,4103 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 67,69 копейки, евро - на 50,6 копейки.

Позже рубль перешёл к росту после объявления ЦБ об увеличении продажи валюты, курс доллара стал ниже 97,7 рубля, евро — ниже 104,8 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов.

Юань в среду упал до 10-месячного минимума против доллара США, но восстановил часть утраченных позиций на фоне активности госбанков Китая, удержавшей национальную валюту от дальнейшего ослабления.