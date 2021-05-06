Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов.

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей. Это максимальное падение с января.

«Увеличение объёмов нефтепереработки и значительный экспорт привели к существенному сокращению нефтяных запасов», - сказал «MarketWatch» Мэтт Смит из «ClipperData». По мнению эксперта, активность нефтепереработки будет только повышаться в преддверии летнего сезона поездок в США.

В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тысяч баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с. «Увеличение запасов бензина умерило энтузиазм», - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует «S&P Global Platts».

Как пишет finmarket.ru, беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введён локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

«Импорт нефти в страну в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на фоне усиления экономической активности, однако он может снова сократиться из-за восстановления локдаунов», - сказал старший сырьевой менеджер «Phillips Futures» Автар Санду.

Изменения курса доллара США и евро на старте торгов Московской биржи были незначительными, рубль перешёл к символическому росту против доллара и евро после старта торгов.