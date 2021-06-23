Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее API сообщил, что за неделю по 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения только на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду, прогнозируется снижение показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Котировки нефти также поддерживает ситуация на рынке. Постепенное снижение темпов заражения коронавируса в мире и снятие на этом фоне ограничений на передвижения увеличивают спрос на сырьё. Предложение при этом остаётся на том же уровне, на этом фоне аналитики говорят о его недостатке.

«Цены находятся там, где они сейчас из-за ограниченного предложения и здорового восстановления спроса, к которому добавилась задержка решения по ядерной сделке», — прокомментировал агентству «Блумберг» старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунчиль Юнь.

Эксперт также отметил, что все внимание нефтяных трейдеров на следующей неделе будет сосредоточено на встрече ОПЕК+.

Рубль перешёл к слабому укреплению к доллару и евро после снижения к обеим валютам на старте торгов, следует из данных Московской биржи. А курс евро сегодня утром снижается по отношению к доллару перед публикацией макростатистики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.