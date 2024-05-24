Нефтяные цены почти не меняются сегодня утром, трейдеры ждут встречу ОПЕК+.

Как пишет finmarket.ru, давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого «S&P Global» индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает «Trading Economics».

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причём резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики США.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 1 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно прибавлял в самом начале торгов сегодня. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,12 рубля (+10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 12,61 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар по-прежнему немного прибавляет, евро при этом дешевеет.

Рубль почти стабилен под влиянием разнонаправленных факторов и на фоне стабилизации цен на нефть.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1331 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар прибавил 11,81 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 22,24 копейки и составил 97,3926 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 11,55 копейки, евро - на 48,62 копейки.