Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в понедельник, инвесторы оценивали данные о динамике потребительских цен в еврозоне за февраль.

Как пишет finmarket.ru, потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 2,6% в годовом выражении, сообщило статистическое управление Европейского союза, представившее окончательные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с январем, когда она составила 2,8%, и совпала с прогнозами рынка.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги на уровне закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,92 рубля (0 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар незначительно меняется, евро также торгуется вблизи закрытия сессии в понедельник.

Рубль почти стабилен в ожидании ключевых событий недели.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,9640 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 4,65 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 4,47 копейки и составил 100,0972 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 1,81 копейки, евро - на 14,60 копейки.