Рубль подорожал и к доллару, и евро

Цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США.

Как стало известно из отчёта Минэнерго США, пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тысячу баррелей. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей.

Между тем ещё одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае.

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро умеренно снизились, рубль подорожал в обеих валютных парах благодаря как сохраняющемуся преобладанию продаж валюты над спросом на неё в условиях сильного торгового сальдо, так и улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

А в это время курс евро к доллару опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.

В ходе сегодняшних торгов доллар США в паре с японской иеной подорожал до максимума за 20 лет. По состоянию на 9.09 мск доллар стоил 130,04 иены. Ранее курс доллара достигал 130,18 иены, что является максимальным значением с апреля 2002 года. Японская валюта с начала года потеряла в цене к доллару 13%.