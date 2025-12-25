Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктовИтоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ru
Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов

Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов

По итогам вчерашних торгов цены на нефть эталонных марок незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Как сообщает finmarket.ru, трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Сегодня биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,76/84,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 176 копеек, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,48-80,58 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в навале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов и благодаря подготовке компаний-экспортёров к налоговым выплатам декабря. В понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,129 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,34 копейки ниже уровня действующего официального курса.

 

