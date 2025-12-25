По итогам вчерашних торгов цены на нефть эталонных марок незначительно снизились на фоне низкой активности торговли из-за рождественских праздников в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

Как сообщает finmarket.ru, трейдеры продолжали следить за развитием ситуации вокруг Венесуэлы, а также за переговорами об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом сдерживающим фактором для повышения котировок выступают ожидания роста переизбытка предложения на мировом рынке нефти в следующем году, отмечают аналитики.

При этом нефтяные котировки в этом году могут зафиксировать максимальное годовое падение с 2020 года - более чем на 18%.

Сегодня биржи в США, большинстве государств Европы, а также в ряде азиатских стран закрыты из-за празднования Рождества.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,76/84,4 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 176 копеек, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,48-80,58 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в навале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает на фоне сниженной активности торгов и благодаря подготовке компаний-экспортёров к налоговым выплатам декабря. В понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в связи с рождественскими праздниками.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,129 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,34 копейки ниже уровня действующего официального курса.