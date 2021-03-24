Рубль попытался подрасти к доллару и евро

Мировые цены на нефть в среду незначительно растут в рамках коррекции после обвала на 6% днём ранее, свидетельствуют данные торгов. Резкое снижение котировок во вторник было спровоцировано опасениями инвесторов за спрос в Европе на фоне введения дополнительных ограничений в Германии и Франции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В то же время, несмотря на обвал, аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы спроса на сырьё.

«Цены на нефть претерпели сильную коррекцию из-за краткосрочных перспектив спроса, однако долгосрочные ожидания роста потребления по-прежнему в силе», — прокомментировал агентству «Блумберг» старший аналитик по сырьевым товарам «VI Investment» Уилл Сунгчил Юн.

Рост котировок сдерживают данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США. Согласно данным API, за неделю по 19 марта коммерческие запасы нефти в стране выросли почти на 3 миллиона баррелей. Таким образом, это может быть четвертая неделя роста запасов. При этом в конце февраля темпы роста были рекордными. Официальные данные Минэнерго США по запасам в стране будут опубликованы позднее в среду.

Рубль после незначительного роста на открытии торгов перешёл к снижению и заметно теряет к обеим основным мировым валютам: евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля, а доллар приближается к отметке 77 рублей.