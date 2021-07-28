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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.21 10:30

Рубль повышается на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о том, что запасы в США за прошлую неделю снизились сильнее ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% — до 72,08 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, за неделю по 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 миллиона баррелей, до 435 миллионов. За предыдущую неделю запасы показали неожиданный рост, который стал первым после восьми недель снижения. Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером Министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы снизились только на 2,9 миллиона.

«Рынки сейчас ждут еженедельные данные о запасах США… Также рынки с нетерпением ждут заявление по итогу встречи FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам. — Ред.), хотя в основном ожидают, что Федрезерв не будет торопиться скорректировать свою мягкую денежно-кредитную политику», — цитирует газета «Wall Street Journal» слова аналитиков ANZ.

Очередная двухдневная встреча ФРС завершается в среду, по итогам заседания регулятор озвучит своё решение по ставке и другим параметрам монетарной политики. Инвесторы ожидают подсказки от Центробанка по планам относительно мер поддержки. Заявления ФРС могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны нефтяные цены.

Рубль утром в среду немного повышается на фоне прибавляющей в цене нефти, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара к мировым валютам слабо меняется к основным мировым валютам, в том числе иене и евро, инвесторы ожидают итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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