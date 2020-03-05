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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 10:30

Рубль повышается против доллара и евро вслед за нефтью

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% сегодня  утром, - инвесторы отыгрывают общий оптимизм на мировых рынках, данные о запасах сырья в США и геополитические факторы, продолжая ждать новостей от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В четверг на мировых рынках царит оптимизм, вызванный новостями о поддержке мировой экономики в условиях коронавируса. Позитива нефтяным трейдером добавили данные по запасам сырья в США, которые за минувшую неделю выросли слабее прогноза — только на 0,8 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,6 миллиона. При этом запасы бензина и дистилляторов уменьшились на 4,3 миллиона и 4 миллиона баррелей соответственно.

На котировки также влияют новости о том, что воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией предотвратила попытку подрыва нефтяного танкера в Аравийском море.

Сегодня  цены на нефть частично отыгрывают снижение предыдущей сессии, вызванное неопределенными новостями от ОПЕК+. При этом интрига с дальнейшей судьбой сделки пока сохраняется.

4 марта  министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Вене вынес рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки в условиях коронавируса, но решил пока оставить ее в тайне. При этом Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале, предложив просто продлить сделку на период после июня, сообщил источник РИА «Новости».

«Если ОПЕК+ согласится с чем-то средним между российской просьбой об отсутствии изменений в сокращениях и предложением Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу более чем на 1 миллион баррелей в день, этого может быть недостаточно для поддержания нынешних цен», — прокомментировал ситуацию агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик брокерской компании «OANDA» Эдвард Мойа. Если ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи менее чем на 1 миллион баррелей в день, цены на нефть резко пойдут вниз, предупредил аналитик.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,1021 рубля. По отношению к последней сделке 4 марта доллар снизился на 9,79 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 3,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 20,80 копейки и составил 73,5920 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 14,49 копейки.

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