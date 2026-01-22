Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 10:30

Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

Цены на нефть стабильны на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети «Truth Social», что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20.00 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, укрепляется в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Накануне DXY вырос на заявлениях президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«После выступления Трампа в Давосе и его постов в соцсети рынок перестал закладывать в котировки риск конфронтации США с их партнёрами по НАТО», - заявил аналитик «Pepperstone» Крис Уэстон.

Банк Японии проводит двухдневное заседание 22-23 января. Эксперты не ждут от японского ЦБ изменения денежно-кредитной политики, поскольку регулятор, вероятно, пока анализирует последствия недавнего подъема ключевой ставки.

Банк Японии увеличил ставку в декабре 2025 года на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, максимума более чем за 30 лет. Его первое заседание в 2026 году проходит на фоне повышенной политической неопределенности в стране: ранее на этой неделе премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что в пятницу распустит нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные выборы. Как ожидается, выборы пройдут 8 февраля.

Пара евро/доллар по данным на 9.09 мск торгуется на уровне $1,1687 по сравнению с $1,1685 на закрытие рынка в среду. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3426 по сравнению с $1,3429 накануне. Курс американской валюты к иене увеличился на 0,30% - до 158,78 иены с 158,30 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9588 юаня против 6,9594 юаня в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,39/84,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 154 копейки, средний курс продажи вырос на 161 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,99-79,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые намечены на четверг. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,954 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,7 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Пушкин.Главная тайна поэта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»