Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

Цены на нефть стабильны на фоне увеличения аппетита к риску на мировых рынках в связи с ослаблением напряженности вокруг Гренландии.

Как отмечает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, заявил, что Штаты хотят немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии у Дании. Он отметил, что не намерен использовать военную силу для захвата острова, который нужен Вашингтону для обеспечения собственной и международной безопасности.

Позднее американский президент написал в соцсети «Truth Social», что отказался от плана введения в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Внимание рынка в четверг направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 20.00 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на четверг, показали увеличение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 3,04 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в Казахстане, где на этой неделе была приостановлена добыча нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, укрепляется в паре с иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Накануне DXY вырос на заявлениях президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«После выступления Трампа в Давосе и его постов в соцсети рынок перестал закладывать в котировки риск конфронтации США с их партнёрами по НАТО», - заявил аналитик «Pepperstone» Крис Уэстон.

Банк Японии проводит двухдневное заседание 22-23 января. Эксперты не ждут от японского ЦБ изменения денежно-кредитной политики, поскольку регулятор, вероятно, пока анализирует последствия недавнего подъема ключевой ставки.

Банк Японии увеличил ставку в декабре 2025 года на 25 базисных пунктов - до 0,75% годовых, максимума более чем за 30 лет. Его первое заседание в 2026 году проходит на фоне повышенной политической неопределенности в стране: ранее на этой неделе премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что в пятницу распустит нижнюю палату парламента, чтобы провести досрочные выборы. Как ожидается, выборы пройдут 8 февраля.

Пара евро/доллар по данным на 9.09 мск торгуется на уровне $1,1687 по сравнению с $1,1685 на закрытие рынка в среду. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3426 по сравнению с $1,3429 накануне. Курс американской валюты к иене увеличился на 0,30% - до 158,78 иены с 158,30 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9588 юаня против 6,9594 юаня в среду.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,39/84,08 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 154 копейки, средний курс продажи вырос на 161 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,99-79,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного снижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые намечены на четверг. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,954 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 15,7 копейки ниже уровня действующего официального курса.