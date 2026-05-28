Рубль повышается в паре с юанем на торгах «Московской биржи»

Цены на нефть прибавляют более 3,5% сегодня на торгах в связи со свидетельствами новой эскалации ближневосточного конфликта.

Как пишет finmarket.ru, оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание «Iran International».

Белый дом, однако, опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствуют действительности.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были «чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня».

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

«Поставки нефти из региона по-прежнему ограниченны, а ключевые спорные вопросы всё ещё не урегулированы», - отмечает сырьевой стратег «ANZ» Дэниел Хайнс.

В 19.00 мск в четверг рынок ждёт публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.

Доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, стабилен в паре с иеной. Укреплению американской валюты способствует общее увеличение спроса на защитные активы в связи с сигналами об эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке усиливает глобальное инфляционное давление, что способствует росту ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Филип Джефферсон заявил в четверг, что в текущих условиях регулятору следует сосредоточиться на возвращении инфляции к целевому уровню в 2%. «Американский рынок труда оказался очень устойчивым в условиях нынешнего кризиса. С учётом этого представляется целесообразным сосредоточить внимание на возвращении инфляции к 2%», - сказал он на конференции в Токио, организованной Банком Японии.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук заявила на мероприятии в Стэнфордском институте исследований экономической политики накануне, что «очень внимательно» следит за инфляционными ожиданиями. «Не хотелось бы, чтобы инфляционные ожидания начали закладываться в решения компаний и в поведение работников при переговорах о зарплатах», - сказала Кук.

Внимание трейдеров в четверг направлено на данные о доходах и расходах американцев за апрель, которые включают важный показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом.

Евро по данным на 9.13 мск снизился к доллару на 0,20% и торгуется на уровне $1,1603 по сравнению с $1,1626 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился на 0,25% - до $1,3393 с $1,3427 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к этому времени составила 159,54 иены против 159,52 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,7838 юаня по сравнению с 6,7789 юаня на закрытие рынка в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,23%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,18%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,75/76,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 121 копейку, средний курс продажи упал на 97 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,6-75,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 74,99-75,09 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4715 рубля (-0,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,58 копейки выше уровня действующего официального курса.