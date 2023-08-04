Рубль предпринимает попытки восстановить утраченное

Сегодня утром нефтяные цены умеренно повышаются после активного роста по итогам прошлой сессии, вызванного решением Саудовской Аравии и России продлить сокращение поставок.

Как пишет finmarket.ru, Эр-Рияд продлевает дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии в следующем месяце ожидается на уровне 9 млн б/с.

Данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тысяч б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Кроме того, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на внешние рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки, посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил вице-премьер Александр Новак.

Инвесторы ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в пятницу, хотя он и вряд ли порекомендует какие-либо изменения в политике добычи, пишет «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США дешевел в самом начале торгов, рубль предпринимает попытки восстановить утраченные по итогам предыдущих торгов позиции на фоне отсутствия ощутимого негатива и окрепших котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,26 рубля (-72,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,33 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,5122 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 47,53 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 17,27 копейки и составил 103,4077 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 73,3 копейки, евро - на 87,67 копейки.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро, при этом снижается в парах с фунтом стерлингов, австралийским долларом и иеной.