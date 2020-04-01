Рубль прилип к дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10,5 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, 1 апреля завершило своё действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, поскольку падение спроса еще не достигло дна, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

«Очень маловероятно, что ОПЕК с или без РФ и США согласится на достаточное серьёзное решение, чтобы компенсировать потери спроса на нефть», — приводит агентство «Рейтер» мнение нефтяного стратега «BNP Paribas» Харри Чилингиряна.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 79,0509 рубля. По отношению к последней сделке 31 января доллар подорожал на 67,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 39 копеек и составил 86,8902 рубля.

Напомним, ЦБ РФ не менял 31 марта официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей.