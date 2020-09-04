Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть опускаются на 0,8% в пятницу утром на фоне сохранения опасений за спрос на сырье из-за очередной негативной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные котировки падают третью торговую сессию подряд, за этот период они опустились на 4%. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы по восстановлению спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.

Данные по деловой активности в США, опубликованные вчера, оказались хуже ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, согласно данным Института управления поставками. Прогноз составлял 57%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 29 августа хоть и оказалось меньше 1 миллиона (881 тысяча при прогнозе в 950 тысяч), но остается больше докризисного уровня в 200 тысяч, который наблюдался в январе-марте.

Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. «Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти… Эта нефть идёт в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены», — приводит агентство «Рейтер» слова директора отдела по энергетическим фьючерсам «Mizuho» Боба Яугера.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,4568 рубля. По отношению к последней сделке 3 сентября доллар подорожал на 17,68 копейки. Тем временем, к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 4,73 копейки и составил 89,2673 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 13,20 копейки.