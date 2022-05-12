Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, в четверг утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после значительного роста днём ранее. Так, в среду удорожание «чёрного золота» достигало 5% на фоне статистики о снижении его добычи в США за неделю, а также уменьшения случаев заражения коронавирусом в Китае.

Кроме того, отрицательной динамике способствуют данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю выросли на 8,5 миллиона баррелей — до 424,2 миллиона. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей.

На этом фоне доллар США снижается по отношению к японской иене, но укрепляется в паре с евро и фунтом стерлингов на сегодняшних торгах. Трейдеры оценивают данные о динамике потребительских цен в США, опубликованные накануне.

Рубль продолжает расти с утра в четверг: доллар по 66,7 рубля, евро — около 70 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск падал на 54 копейки, до 66,66 рубля, евро — на 57 копеек, до 69,93 рубля, следует из данных Мосбиржи.