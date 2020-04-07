Рубль продолжает рост на на фоне дорожающей нефти

Цены на нефть сегодня утром уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы надеются, что участники альянса ОПЕК+ на встрече 9 апреля достигнут нового соглашения о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок, пострадавший от падения спроса из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на перспективу масштабного сокращения добычи под руководством Саудовской Аравии, цена на нефть в последние недели оставались низкой на фоне падения спроса из-за коронавируса. Мы ожидаем, что цены на энергоносители будут колебаться вокруг текущих уровней, пока не восстановится экономическая активность», — комментируют ситуацию на сырьевом рынке аналитики «Capital Economics», которых цитирует «Рейтер».

Напомним, страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Вместе с глобальным падением спроса из-за коронавируса это вызвало обвал цен на нефтяном рынке.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,4324 рубля. По отношению к последней сделке 6 апреля доллар снизился на 58,76 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 97,50 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 14,75 копейки и составил 81,9025 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 73,21 копейки.