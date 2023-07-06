Рубль продолжает слабеть, а юань укрепился против доллара США

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает всё необходимое для поддержки нефтяного рынка.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.

По данным Московской биржи, доллар США сохранил восходящее движение на старте торгов в четверг, рубль продолжает слабеть после достижения психологических отметок в ходе предыдущей сессии в условиях снижения экспортной выручки. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,41 рубля (+41 копейка к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,07 рубля выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0236 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар вырос на 1,02 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 83,77 копейки и составил 99,8377 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,69 рубля, евро подорожал на 1,42 рубля.

Курс евро к доллару снижается в четверг утром после выхода днём ранее протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.

В четверг юань укрепился против доллара США, после того как Народный банк Китая в очередной раз попытался успокоить рынки, встревоженные резким падением китайской валюты в последнее время. «Даже, если обменный курс юаня попадет в панический односторонний тренд, у нас есть достаточно инструментов, чтобы успокоить стадное поведение и обеспечить ровную работу валютного рынка», — сказано в опубликованной в среду статье в контролируемом центральным банком Китая издании «Financial News».