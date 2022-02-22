Рубль продолжает слабеть на фоне обострения геополитической ситуации

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 1-3% на усилении геополитической напряженности, цена нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, росту цен на нефть способствует геополитическая напряженность между Россией и Украиной. Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. В понедельник вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

«Нефть также может быть поддержана признаками более высокого спроса после комментариев «Saudi Aramco» о том, что она видит признаков роста спроса», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ». Рынок также продолжит следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.

Курс доллара во вторник утром растёт к евро и снижается к иене на фоне глобального ухода от риска, свидетельствуют данные торгов. Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль продолжает слабеть к бивалютной корзине на фоне обострения геополитической ситуации, сдерживают его падение нефтяные котировки.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 17960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,0029 рубля.