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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.20 10:30

Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти

Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 0,67% — до 41,43 доллара за баррель.

Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.

Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.

В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 70,2143 рубля. По отношению к последней сделке 29 июня доллар вырос на 22,43 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 26,30 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 7,23 копейки и составил 78,7573 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 7,61 копейки.

 

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