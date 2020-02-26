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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 10:30

Рубль продолжает снижаться на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в среднем на 0,7% в рамках коррекции после очередного падения из-за рисков спроса на фоне коронавируса, поддерживает рост статистика Американского института нефти (API) по более слабому росту запасов в США за неделю против ожиданий, свидетельствуют данные торгов.

После двух дней падения нефтяных цен из-за рисков спроса на фоне ситуации с коронавирусом котировки перешли к росту. Заболевание продолжает распространяться в Китае и за его пределами, у трейдеров вызвало опасение высокое число подтвержденных случаев в Южной Корее, Японии, Италии, а также Иране (в сумме на данный момент чуть меньше 2,5 тысячи, из которых почти половина приходится на Корею). В КНР число зараженных уже превышает 78 тысяч.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, в том числе торговли, перевозок и туризма. Инвесторы считают, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе. С начала недели опасения по коронавирусу привели к распродаже на фондовых и нефтяном рынках.

Коррекционное удорожание нефти после падения котировок поддерживается статистикой от API. По данным института, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 миллиона, хотя аналитики ждут увеличения показателя на 2 миллиона. Запасы бензина, по данным API, выросли на 74 тысячи баррелей, дистиллятов — снизились на 706 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге поднялись на 411 тысяч баррелей. Официальные данные опубликует вечером в четверг Минэнерго США.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль продолжает снижаться к бивалютной корзине на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,5307 рубля.  По отношению к последней сделке 25 февраля доллар вырос на 14,57 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 60,94 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 15 копеек и составил 71,2556 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 79,65 копейки.

 

 

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