Рубль продолжает снижение на фоне дешевеющей нефти и росте заражений коронавирусной инфекцией в мире

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, трейдеры обеспокоены перспективами по спросу на сырье на фоне ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Как сообщили ранее СМИ, в США зафиксировали рекордные 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. При этом число выявленных случаев заражения в Индии превысило 1 миллион. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 13,3 миллиона случаев заражения. Трейдеры опасаются, что ситуация с коронавирусом может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики, что скажется и на спросе на сырьё.

Рынки также оценивают меры ОПЕК+ по балансу спроса и предложения на рынке. По итогам заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, было согласовано снижение объемов сокращения добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учётом обязательств по компенсации со стороны «двоечников» альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.

«Они принимают такие меры предосторожности. Это даёт рынку уверенность в том, что ОПЕК+ достаточно пристально следит за ситуацией… Проблема рынка сейчас в том, что цены установились на том уровне, когда мы обеспокоены возвращением поставок США», — цитирует агентство «Рейтер» мнение сырьевого аналитика «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль сегодня продолжил снижение к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 71,6192 рубля. По отношению к последней сделке 16 июля доллар вырос на 8,92 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 38,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расч1тов «завтра» увеличился к последней сделке почти на 5 копеек и составил 81,5395 рубля. К официальному евро повысился на 30,77 копейки.