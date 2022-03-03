Рубль продолжает удивлять: курс евро подпрыгнул на 9,46 рубля, доллар вырос почти на 8,51 рубля

Центральный банк России с 4 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 111,7564 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 850,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 124,0161 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 946,17 копейки.