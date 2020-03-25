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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.20 10:30

Рубль продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром растут по основным маркам на 3% и более, поддерживает рост на общем рыночном оптимизме статистика Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость этого сырья растёт третью торговую сессию на фоне общего оптимизма и в надежде на то, что правительство США вскоре утвердит крупный пакет помощи, чтобы остановить экономические последствия пандемии коронавируса.

Цены на нефть также поддерживаются последними данными API. Согласно им, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1,2 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 2,9 миллиона баррелей.

При этом спрос на нефтепродукты, особенно авиакеросин, продолжает падать во всем мире, так как все больше правительств объявляют о прерывании авиасообщения для сдерживания распространения коронавируса.

«Будет трудно поднять спрос, если во многих странах будут объявлены блокировки, а услуги авиакомпаний будут приостановлены», - отмечают агентству «Рейтер» аналитики «ANZ».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 78,1674 рубля.

По отношению к последней сделке 24 марта доллар снизился на 11,26 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 68,19 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос к последней сделке на 10,26 копейки и составил 84,5826 рубля. Однако к официальному курсу евро упала на 84,27 копейки.

 

 

 

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