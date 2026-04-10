Рубль продолжает укрепляться на фоне подрастающей нефти

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Уже на следующий день после сообщения о временной приостановке боевых действий Иран обвинил США в нарушении договоренностей, так как Израиль продолжал наносить удары по Ливану. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с Вашингтоном на этом фоне. Иран пригрозил вновь перекрыть движение судов в Ормузском проливе.

Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать прямые переговоры с Ливаном, тогда как ливанские власти сообщили, что не намерены в них вступать без предварительного прекращения огня.

Тем временем Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях. Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в результате атак был повреждён ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства, в том числе насосные станции на трубопроводе Восток-Запад, позволяющем экспортировать нефть без использования Ормузского пролива, а также объекты на нефтепромысле в Манифе.

Как отмечает finmarket.ru, на смену волне облегчения, охватившей рынок после объявления о двухнедельном перемирии, очень быстро пришли сомнения, отметил аналитик «IG» Тони Сикамор. «Все пристально следят за данными о движении танкеров через Ормузский пролив в поисках любых признаков увеличения активности в преддверии мирных переговоров», - написал эксперт. Накануне движение судов через пролив составляло менее 10% от обычного объёма.

Между тем президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу «NBC», что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут «очень болезненные» последствия.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает «Reuters».

Курс доллара США повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в пятницу.

Внимание рынков направлено на американо-иранские переговоры, которые должны пройти в Исламабаде на выходных. Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне взаимных обвинений сторон в нарушении условий прекращения огня и сохранения ограничений на движение судов в Ормузском проливе.

Участники рынка также ждут выхода позднее в пятницу мартовских данных о динамике потребительских цен в США, которые дадут им представление о том, как ближневосточный конфликт отразился на инфляции в этой стране.

В Германии потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления (Destatis). Цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте повысились на 2,7% в годовом выражении, максимально с января 2024 года.

Стоимость энергоносителей в ФРГ в прошлом месяце подскочила на 7,2% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале. «Destatis» отмечает, что годовой рост цен на энергоносители зафиксирован впервые с декабря 2023 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управления КНР. Инфляция замедлилась с 1,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,2% в прошлом месяце, по данным «Trading Economics». В помесячном сравнении CPI уменьшился на 0,7% относительно февраля. Это первое снижение показателя с ноября 2025 года. Эксперты ожидали сокращения на 0,2%.

Евро по состоянию на 9.40 мск снизился к доллару на 0,10% и торгуется на уровне $1,1687 по сравнению с $1,1699 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,13% - до $1,3419 против $1,3436 по итогам торгов в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной повысился на 0,21% - до 159,29 иены со 158,96 иены на закрытие предыдущей сессии. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 6,8312 юаня против 6,8282 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.

По итогам недели DXY может потерять более 1%. Новости о достижении США и Ираном договоренности о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали резкое падение индекса ранее на этой неделе, так как спровоцировали обвал нефтяных цен и ослабили опасения относительно того, что подорожание энергоресурсов приведет к разгону инфляции и подтолкнет центральные банки к ужесточению денежно-кредитной политики.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,8/80,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 19 копеек, средний курс продажи упал на 142 копейки. Лучшие курсы покупки составили 79,4-79,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,91-79,01 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,278 рубля (-1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,05 копейки ниже уровня действующего официального курса.