Рубль продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, — трейдеры надеются на восстановление спроса на фоне новых планируемых мер США по поддержке экономики в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,76% — до 42,26 доллара за баррель.

«Нефть выросла на сигналах о мерах дальнейшего стимулирования (в США)», — приводит агентство «Рейтер» комментарии аналитиков ANZ. Эксперты отмечают, что в переговорах по новому пакету поддержки возможен компромисс между сторонами по некоторым вопросам.

Ожидания восстановления экономики США поддерживают надежды нефтяного рынка на оживление спроса.

Ещё одним фактором поддержки нефтяных котировок остаются комментарии саудовской компании «Saudi Aramco». В выходные компания сообщила, что наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей на фоне постепенной отмены карантинных ограничений по всему миру.

12 августа будет опубликована статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю, которая завершилась 7 августа. Аналитики ожидают третьего подряд снижения — на 3,1 миллиона баррелей после падения на 7,4 миллиона за неделю по 31 июля.

А в это время доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль окреп к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,4493 рубля. По отношению к последней сделке 10 августа доллар подешевел на 2,32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 32,57 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 10 копеек и составил 86,1756 рубля. К официальному курсу евро упал на 65 копеек.