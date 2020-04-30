Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром в надежде на постепенное восстановление спроса после публикации статистики по запасам в США; WTI дорожает почти на 15%, свидетельствуют данные торгов.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду вечером, вселили в инвесторов надежду на постепенное восстановление спроса. Статистика свидетельствует, что избыток нефти в США растёт не так быстро, как ожидалось, а спрос на бензин, упавший на фоне COVID-19, начинает восстанавливаться.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 миллионов баррелей. Это намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США заметно сократились — на 3,7 миллиона баррелей.

«Появляется всё больше сигналов о том, что, возможно, худшее уже позади», — цитирует агентство «Рейтер» главу отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклана Шо.

Участники торгов также обратили внимание на заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что правительство изучает варианты хранения ещё нескольких сотен миллионов баррелей нефти.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 72,7473 рубля. По отношению к последней сделке 29 апреля доллар снизился на 26,27 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 94,21 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке почти на 26 копеек и составил 79,1355 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 91,33 копейки.