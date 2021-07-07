Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на «чёрное золото»

Цены на нефть эталонных марок незначительно растут после волатильной сессии накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи в мире из-за разногласий ОПЕК+.

Администрация США следит за ходом обсуждения ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. При этом Псаки подчеркнула, что США «контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц».

С учётом того, что спрос на нефть, как ожидается, существенно вырастёт в ближайшие месяцы, трейдеры обеспокоены, что сохранение квот на текущем уровне может привести к ещё большему нарушению баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке, пишет «S&P Global Platts». «Растут опасения, что отсутствие единства среди группы приведёт к снижению стабильности на нефтяном рынке», - отмечают аналитики «ANZ».

Сегодня утром рубль умеренно растёт к доллару и евро в начале торгов на попытках повышения стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. В это же время стоимость доллара сохраняет слабую динамику к другим основным мировым валютам в среду утром, инвесторы ожидают выхода протокола заседания Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.