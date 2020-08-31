Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ослабления американской валюты, следует из данных торгов.

Курс доллара к иене 28 августа упал на 1% на новостях из Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Сегодня доллар несколько укрепляется к иене в рамках коррекции, но индекс доллара к мировым валютам снижается.

Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая её дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану «Лаура», который 27 августа обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.

Инвесторы также отыгрывают статистику нефтесервисной компании «Baker Hughes», которая сообщила, что за неделю по 28 августа число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 3, до 180 агрегатов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,0854 рубля. По отношению к последней сделке 28 августа доллар подорожал на 7,29 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 55,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 16,49 копейки и составил 88,2199 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар подешевел. Снижение составило 52,49 копейки.