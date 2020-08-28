Рубль продолжает укрепляться на фоне слабого роста цен на нефть

Цены на нефть в пятницу утром показывают слабый рост на неопределенности с последствиями урагана в США для спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,02% — до 45,1 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США и пытаются оценить масштабы последствий. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает некоторую поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.

«При незначительном повреждении нефтяной инфраструктуры, о котором пока сообщалось, и при остановке добычи, которая, вероятно, восстановится в ближайшие дни, похоже, что нефть продолжит торговаться в этом довольно узком диапазоне, к которому мы привыкли», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «ING» Уоррен Паттерсон.

После прошедшего урагана «Лаура» внимание инвесторов теперь возвращается к коронавирусу и темпам восстановления мирового спроса на топливо. Как отмечает агентство, около половины автопарка Индии простаивает, в то время как продажи бензина и дизельного топлива в Великобритании по-прежнему примерно на 11% ниже уровней до карантина.

При этом главный сырьевой стратег «RBC Capital Markets» Хелима Крофт, чьи слова также приводит агентство, добавила, что обеспокоенность по поводу «Лауры» теперь сместилась с добычи на снижение спроса, поскольку последствия урагана могут снизить объёмы потребления.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,5789 рубля. По отношению к последней сделке 27 августа доллар снизился на 38,61 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 65,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился почти на 7 копеек и составил 88,5302 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 46,58 копейки.