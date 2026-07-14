Рубль продолжил рост на фоне дорожающей нефти

Нефть продолжает дорожать после резкого скачка цен накануне на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23.00 мск вторника. CENTCOM также сообщило, что Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану в ночь на вторник.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки.

Также стало известно, что два принадлежащих ОАЭ нефтетанкера подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива в территориальных водах Омана. В результате атаки на танкер «Mombasa» погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб.

«Новая эскалация конфликта, в том числе возобновление Штатами блокады иранских портов и ответные действия Ирана, явно приносит новые риски на нефтяной рынок», - отмечает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер.

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на 0,8% вслед за дорожающей нефтью; сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

Американские фондовые индексы вчера понизились на 0,3-1,6%.

Большинство европейских рынков акций завершило торги в плюсе.

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций. Минусуют американские фондовые фьючерсы.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,59/80,51 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 118 копеек, средний курс продажи упал на 148 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,9-78,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,75-79,85 рубля за доллар.

Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль растёт на фоне активно дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2885 руб. (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,4 коп. ниже уровня действующего официального курса.