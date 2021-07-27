Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения понедельника, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса на сырьё в условиях пандемии и карантинных ограничений, одновременно ожидая в среду еженедельных данных о запасах нефти в США. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,32% — до 72,14 доллара за баррель.

Как сообщает 1prime.ru, в понедельник нефть подешевела в пределах 1% на рисках, связанных с пандемией коронавируса. Распространение штамма «дельта» в мире вызывает у трейдеров опасения нового ужесточения карантинных ограничений. Это может помешать восстановлению экономики и ударить по спросу на нефть.

«Мир определяет, как будет жить с COVID-19. На данный момент всё ещё кажется, что опасения за спрос мешают ценам расти, несмотря на ограниченное предложение», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «Oanda».

В среду также ожидается публикация данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля. Аналитики полагают, что запасы в стране снизились на 3,4 миллиона баррелей после неожиданного роста на 2,1 миллиона неделей ранее. До этого запасы снижались восемь недель подряд.

Сегодня утром рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара снижается к другим мировым валютам в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.