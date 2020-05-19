Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Ранее биотехнологическая компания «Moderna» заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

В целом оптимизм на сырьевом рынке вызван тем, что компании сокращают объёмы добычи, в то время как растет спрос, поскольку всё большее количество стран ослабляют ограничения, введенные для остановки пандемии коронавируса. Так, 18 мая управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что США в июне могут сократить добычу сланцевой нефти на 2,5%.

«Настроения инвесторов улучшились, поскольку ОПЕК+, по-видимому, сокращает добычу в этом месяце, как и обещали, а в июне ожидается ещё большее сокращение», — сказал агентству «Рейтер» генеральный менеджер по исследованиям «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 72,4224 рубля. По отношению к последней сделке 18 мая доллар снизился на 25,51 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 55,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 6,31 копейки и составил 79,2369 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос на 29,47 копейки.