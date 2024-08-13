Рубль провалился: курс евро подпрыгнул на 3,87 рубля, доллар подскочил на 2,71 рубля

Центральный Банк России с 14 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0233 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,57 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,6592 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 271,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,5590 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 387,38 копейки.