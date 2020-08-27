Рубль пытается оправиться от вчерашнего обвала

Цены на нефть в четверг утром показывает слабую разнонаправленную динамику, — инвесторы оценивают последствия урагана «Лаура» для спроса и предложения на рынке с учётом сохраняющихся высоких запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,33% — до 45,79 доллара за баррель.

Угроза урагана «Лаура» подтолкнула нефтяной рынок вверх в начале недели, но участники рынка не ожидают, что ураган сильно повлияет на поставки нефти, поскольку запасы сырья в США остаются высокими на фоне существенного падения спроса из-за коронавируса.

В среду Мнэнерго страны сообщило, что запасы нефти в США за неделю по 21 августа составили 507,8 миллиона баррелей, снизившись на 0,9%.

Агентство «Рейтер 26 августа сообщало, что «Лаура» грозит привести к снижению добычи нефти в стране до уровней, сопоставимых с последствиями урагана «Катрина» в 2005 году.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,3651 рубля. По отношению к последней сделке 26 августа доллар снизился на 1,24 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 17,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчтов «завтра» к последней сделке уменьшился на 6,14 копейки я и составил 89,1786 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 4,68 копейки.