Рубль пытается отыграть потери предыдущих дней

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2 миллиона баррелей, притом что аналитики ожидали снижения. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,11 миллиона баррелей.

Инвесторы также обратили внимание на доклад Минэнерго США, которое повысило прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 миллиона, и на 2021 год — на 170 тысяч баррелей, до 11,01 миллиона баррелей в день.

Кроме того, во вторник агентство «Рейтер» со ссылкой на источники сообщило, что нефтяная компания Абу-Даби ADNOC намерена в следующем месяце увеличить экспорт нефти, в то время как сокращения добычи ОПЕК+ должны уменьшиться. «Ожидания, что ОПЕК и союзники будут смягчать сокращение добычи нефти с августа… добавили давления (на цены. — Ред.)», — сказал агентству «Рейтер» генеральный менеджер по исследованиям «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 71,4787 рубля. По отношению к последней сделке 7 июля доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 69,32 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 4 копейки и составил 80,5893 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 87,83 копейки.