Рубль пытается отыграть снижение курса

Стоимость нефти снижается в среду утром на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Пессимизм на рынке вызван данными API. Институт в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 0,58 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,9 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы сегодня вечером. Аналитики ждут сокращения запасов на 1,02 миллиона баррелей.

«Увеличение запасов в США вместе с недавним всплеском случаев COVID-19 во всем мире побудили инвесторов скорректировать свои позиции», — сказал агентству «Рейтер» главный аналитик «Sunward Trading» Чиёки Чень.

Новая волна коронавируса в мире влечёт за собой новые карантинные меры, которые оказывают существенное давление на нефтяной спрос. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 40,4 миллиона случаев заражения COVID-19 и 1,1 миллиона летальных исходов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,1837 рубля. По отношению к последней сделке 20 октября доллар подешевел на 15,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 61,43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке подрос почти на 2 копейки и составил 91,5093 рубля. Тем временем к официальному курсу евро понизился на 5,10 копейки.