Рубль пытается подрасти в начале года

Мировые цены на нефть уверенно растут в первый торговый день 2021 года, при этом цена барреля марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта в ожидании осторожного решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. Стоимость февральских фьючерсов на WTI росла на 2,01% — до 49,5 доллара за баррель.

Альянсу ОПЕК+ в понедельник предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объём до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового «британского» штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

Как сообщил РИА «Новости» источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока её не увеличивать.

Аналитики «Energy Aspect» и «RBC Capital», мнение которых приводит агентство «Рейтер», также считают, что ОПЕК+, вероятно, сохранит январский уровень добычи в феврале.

Сегодня, 4 января, в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,0394 рубля. По отношению к последней сделке 30 декабря доллар подешевел на 37,56 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России 1 января, американская валюта выросла на 16,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 71,45 копейки и составил 90,8030 рубля. К официальному курсу евро незначительно подрос.