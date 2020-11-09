Рубль пытается потеснить доллар и евро

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожи на 2,85% — до 38,2 доллара за баррель.

Сегодня цены на нефть перешли к росту после значительного снижения в пятницу. На рынке отмечается повышение аппетита к риску, инвесторы оценивают результаты президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября. По прогнозам телеканалов «Fox News», «CNN», «NBC» и агентства «AP», победу на выборах одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.

«Торги сегодня утром имеют «привкус» риска, что отражает растущую уверенность в том, что Джо Байден займет Белый дом, но при этом Республиканская партия сохранит контроль за Сенатом», — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла Маккарти. Кроме того, аналитик добавил, что теперь внимание участников торгов может переключиться на ситуацию с коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусом в США приближается к 10 миллионам, в конце прошлой недели был зафиксирован очередной рекорд заболеваемости — более 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,2075 рубля. По отношению к последней сделке 6 ноября доллар подешевел на 20,25 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 13,45 копейки и составил 91,8811 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 52,97 копейки.