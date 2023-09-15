Рубль пытается расти на фоне позитивных факторов

Сегодня цены на нефть продолжают расти и завершают неделю уверенным подъёмом.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась. Объём промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, говорится в отчёте Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи повысились на 4,6%, причём их подъём стал самым существенным с мая. Темпы роста как промпроизводства, так и розничных продаж в августе, превзошли прогнозы рынка.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчёт, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвёртом квартале текущего года. ОПЕК, отчёт которой вышел днём ранее, ждёт дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением, рубль продолжил попытки роста с учётом преобладающих позитивных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,84 рубля (-50 копеек к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 67,91 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,9007 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 43,93 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал на 50,94 копейки и составил 103,3131 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 73,98 копейки, евро - на 8,42 копейки.

В пятницу юань укрепился до максимума за две недели против доллара США благодаря признакам государственной поддержки экономики, а также превысивших прогнозы данных за август.