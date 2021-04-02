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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.21 10:30

Рубль пытается стабилизироваться после ощутимого падения

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно решили вернуться к постепенному ослаблению своих ограничений по добыче нефти и увеличить производство в мае-июле в сумме на 1,141 миллиона баррелей в сутки, однако рынок остался доволен, отреагировав ростом котировок на 2-3%.

Альянс нарастит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки в мае, на такой же объём в июне и на 441 тысячу баррелей в июле.

Как обычно, страны подчеркнули, что сохраняют за собой гибкость в принятии решений и могут всегда скорректировать параметры сделки в зависимости от ситуации на рынке. Следующее заседание альянса будет 28 апреля, и, как отметил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, на нём может быть принято любое решение, как «заморозка» уровней добычи, так и её рост или сокращение. 

Рубль в начале торгов пятницы пытается стабилизироваться после ощутимого падения днём ранее, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен сегодня утром в ожидании мартовской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. При этом инвесторы не проявляют особой активности, — основные рынки Европы и США закрыты в Страстную пятницу.

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