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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.20 10:30

Рубль пытается удержаться на фоне снижения мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,15 миллиона баррелей.

Цены на нефть существенно выросли за последние три недели, причём стоимость обеих марок впервые за более чем месяц 18 мая  поднялась выше 30 долларов за баррель, что было поддержано массовым сокращением добычи и признаками улучшения спроса.

«Мы немного удивлены тем, как быстро цены на нефть пришли в норму за последний месяц», — приводит агентство «Блумберг» мнение аналитика «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара. По его словам, существует вероятность того, что цены останутся на этих уровнях в следующем месяце или, возможно, будут немного выше, если запасы сократятся.

Курс рубля перешёл к слабому росту против доллара после небольшого снижения на старте торгов, но продолжает снижаться к евро, следует из данных Московской биржи.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 72,4318 рубля. По отношению к последней сделке 19 мая  доллар снизился на 3,32 копейки, однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 6,46 копейки и составил 79,2496 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 8,19 копейки.

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