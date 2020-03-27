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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 10:25

Рубль пытается удержаться на росте цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьёзное воздействие на спрос на нефть.

Страны «большой двадцатки» пообещали в 26 марта  вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии. При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырьё.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены коронавирусом уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались. СМИ сообщают, что на данный момент США вышли на первое место по числу зараженных, обогнав Китай и Италию.

«США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире…. В конечном счёте, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «Capital Economics».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 77,7769 рубля. По отношению к последней сделке 26 марта доллар вырос почти на 31 копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 94,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 53,68 копейки и составил 85,9443 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 2 копейки.

 

Комментарии

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