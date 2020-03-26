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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.20 10:30

Рубль пытается удержаться, но цены на «чёрное золото» тянут вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на растущих опасениях за падение спроса из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть остаются крайне волатильными после распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса. С момента распада сделки 6 марта нефть подешевела почти вдвое. В начале марта котировки обеих марок находились в районе 48 долларов за баррель.

После трёхдневного роста цены на сырье снижаются на фоне опасений инвесторов за быстрое сокращения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ стран из-за быстро распространяющегося коронавируса.

«С учётом блокировок во многих странах ожидания снижения спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки растут. Такая потеря спроса увеличит избыток предложения», - заявили агентству «Рейтер» аналитики «ANZ».

Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 78,8362 рубля. П отношению к последней сделке 25 марта он вырос на 58,62 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,04 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 77,83 копейки и составил 85,8783 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 1,73 рубля.

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