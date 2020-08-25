Рубль пытается укрепиться к доллару и евро в начале торгов

Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают определенной динамики, колеблясь между плюсом и минусом на фоне природных катаклизмов в США и неоднозначных новостей по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,07% — до 45,16 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.

При этом на рынки оказывают давление растущие опасения второй волны коронавируса в Европе и Азии. Это может снова привести к закрытию границ и замедлить восстановление спроса.

Участники рынка также с некоторым пессимизмом встретили заявления американского эксперта по инфекционным заболеваниям о том, что поспешный выпуск вакцин может подорвать испытания других многообещающих кандидатов.

«Скачок на прошлой неделе в количестве буровых установок в США и неоднозначные данные о COVID-19 оказывают приглушенное негативное влияние на нефть на этой неделе», - прокомментировал агентству «Рейтер» аналитик «AxiCorp Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,5296 рубля. По отношению к последней сделке 24 августа доллар подешевел на 13,79 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 11,12 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке почти не изменился и составил 87,9594 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 5,64 копейки.