Рубль пытается укрепиться на фоне дорожающего «чёрного золота»

Цены на нефть сегодня утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 533,5 миллиона баррелей.

Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Агентство «Рейтер» сообщило, что за последние сутки в США зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 — более 48 тысяч.

Аналитики, которых цитирует агентство, отмечают, что все внимание рынков будет направлено на активность в США в преддверии праздничных выходных по случаю Дня независимости 4 июля, а также на восстановление добычи американских нефтедобывающих компаний.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,6221 рубля. По отношению к последней сделке 30 июня доллар упал на 65,54 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 18 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 41,89 копейки и составил 79,5811 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 58,82 копейки.