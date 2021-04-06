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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 10:30

Рубль пытается укрепиться на фоне растущей цены нефти

Мировые цены на нефть коррекционно растут во вторник утром после падения днём ранее, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти восстанавливается после падения более чем на 4% днём ранее. Такое резкое снижение было вызвано сомнениями в возвращении на рынок спроса пропорционально увеличению добычи нефти странами ОПЕК+.

Так, согласно последним решениям, с мая альянс ослабит ограничения на добычу до 6,55 миллиона баррелей в сутки, а с учётом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, внимание инвесторов направлено на заседание комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы. Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Вене США намерены обсудить шаги, которые следует предпринять Ирану в вопросе этой программы для возвращения к соблюдению условий СВПД, а США — к смягчению санкций против республики. Иран — крупный нефтедобытчик.

«Мне кажется, что переговоры о ядерном соглашении в совокупности с ростом заболеваемости COVID-19… означают, что (нефтяные. — Ред.) цены будут достаточно волатильны», — приводит агентство «Блумберг» мнение главы отдела сырьевой стратегии «ING» Уоррена Паттерсона.

Аналитик также отметил, что прогресс в переговорах маловероятен, однако в случае успеха рынок будет способен «поглотить» довольно большое количество иранской нефти.

Доллар США и евро сегодня утром слегка снизились на Московской бирже, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей в рамках коррекции нефти, при этом рост курса нацвалюты сдерживается наметившимся ухудшением ситуации на мировых фондовых площадках.

 

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